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ООН заявляє про підтримку реформ в Україні

Новини » Політика    04.07.2019 - 07:50
ООН заявляє про підтримку реформ в Україні
Ілюстративне фото (un.org)

ООН вітає реформи для досягнення цілей сталого розвитку України до 2030 року

Організація Об'єднаних Націй підтримує курс реформ в Україні для досягнення цілей сталого розвитку країни до 2030 року. Як передає РБК-Україна, про це повідомляє прес-служба ООН.

Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані на конференції в Торонто за підтримки українських реформ відзначила важливість ролі донорів в цьому питанні.

"ООН повністю підтримує реформи, які обговорюються на цій конференції. З допомогою донорів агентства ООН за останні роки були потужними партнерами і учасниками цих реформ у сферах, що належать до їх компетенції, щоб досягти прогресу", - зазначила координатор.

Також Лубрані уточнила, що йдеться про допомогу в реформі децентралізації, сфери охорони здоров'я, освіти, охорони навколишнього середовища та енергетики. Також організації ООН надають допомогу в питанні боротьби з корупцією в Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час конференції в Торонто закликав канадський бізнес інвестувати в Україну і запропонував створити спеціальний інвестиційний фонд.

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