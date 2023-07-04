В ООН заявили про пошук стимулу для Росії продовжити зернову угоду

Про це заявив прес-секретар ООН Фархан Хак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За його словами, офіційні особи підтримували контакти з низкою держав, включаючи європейські країни, "для пошуку творчих шляхів прискорення експорту продовольства та добрив із Російської Федерації".

Докладніших деталей про те, як саме Росію хочуть стимулювати до продовження зернової угоди, він не назвав.

Продовження зернової угоди

Нагадаємо, останні кілька тижнів офіційні особи Росії заявляють про те, що їхня країна не продовжуватиме зернову угоду після 17 липня. Представники країни-агресора виправдовують це тим, що умови експорту російського аміаку через Україну "не виконуються".

При цьому видання Financial Times цього тижня повідомляло, що Євросоюз може зняти санкції з російського банку для того, щоб Москва пішла на продовження зернової угоди.

Зазначимо, що зараз зернова угода не діє повною мірою, оскільки Росія блокує інспекцію суден та експорт сільгосптоварів через порт "Південний".