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В ООН заявили о поиске стимула для России продлить зерновую сделку

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Вторник 04 июля 2023 22:27
В ООН заявили о поиске стимула для России продлить зерновую сделку Фото: в ООН заявили о поиске стимула для России продлить зерновую сделку (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Официальные лица пытаются найти решение, которое подтолкнет Россию к продлению зерновой сделки.

Об этом заявил пресс-секретарь ООН Фархан Хак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По его словам, официальные лица поддерживали контакты с рядом государств, включая европейские страны, "для поиска творческих путей ускорения экспорта продовольствия и удобрений из Российской Федерации".

Более подробных деталей о том, как именно Россию хотят стимулировать к продлению зерновой сделки, он не назвал.

Продление зерновой сделки

Напомним, последние несколько недель официальные лица России заявляют о том, что их страна не будет продлевать зерновую сделку после 17 июля. Представители страны-агрессора оправдывают это тем, что условия по экспорту российского аммиака через Украину "не выполняются".

При этом издание Financial Times на этой неделе сообщало, что Евросоюз может снять санкции с российского банка для того, чтобы Москва пошла на продление зерновой сделки.

Отметим, что сейчас зерновая сделка не действует в полной мере, поскольку Россия блокирует инспекцию судов и экспорт сельхозтоваров через порт "Южный".

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