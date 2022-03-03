В ООН заявили о миллионе беженцев из Украины за неделю

За неделю с момента начала полномасштабного вторжения и войны России против Украины, из нашей страны выехали 1 миллион человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

"Всего за семь дней мы стали свидетелями выезда миллиона беженцев из Украины в соседние страны", - написал он в Twitter вечером в среду.

Представитель ООН добавил, чтобы еще для многих миллионов граждан в Украине "пора замолчать пушкам", чтобы можно было оказать спасательную гуманитарную помощь.

Также Гранди рассказал, что в связи с прибыванием вынужденных украинских переселенцев, спасающихся от войны, он направляется в Румынию с визитом, затем планирует через несколько дней прибыть в Молдову и Польшу, чтобы "оценить положение беженцев и заверить принимающие правительства в готовности УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара ООН по правам человека) оказать поддержку".