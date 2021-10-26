ООН заявила о "драконовских" мерах борьбы с коронавирусом в КНДР. Северная Корея отрицает

Отчет, представленный в этом месяце экспертом Организации Объединенных Наций по правам человека, является злобной клеветой. Такое мнение выразили в Северной Корее.

Специальный докладчик ООН по правам человека в Северной Корее Томас Охеа Кинтана, сказал, что КНДР никогда прежде не была настолько изолирована от внешнего мира - сейчас власти еще более ужесточили ограничения на передвижение и закрыли границы.

"Специальный докладчик", не довольствующийся искажением нашей реальности, показал пальцем на средства к существованию наших людей и порочный подход к антиэпидемическим мерам, принятыми нашим государством для того, чтобы справиться с глобальной эпидемией. Это злобная клевета", - заявили в Корейской ассоциации исследований в области прав человека.

По словам Специального докладчика ООН по вопросу прав человека в этой стране Томаса Охеа Кинтаны, выступившего на брифинге в Нью-Йорке, в КНДР "расстреливают каждого, кто пытается въехать в страну или выехать из нее".

"Кроме того, люди не имеют доступа к чистой воде, средствам санитарии и гигиены ни дома, ни в школах, ни в больницах. Это усугубляет ситуацию в сфере здравоохранения", - заявил Спецдокладчик.