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ООН заявила про "драконівські" заходи боротьби з коронавірусом в КНДР. Північна Корея заперечує

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Пхеньян, Вівторок 26 жовтня 2021 13:20
ООН заявила про "драконівські" заходи боротьби з коронавірусом в КНДР. Північна Корея заперечує Фото: Північна Корея звинуватила ООН у "зловмисному наклепі" (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Звіт, представлений в цьому місяці експертом організації Об'єднаних Націй з прав людини, є злісним наклепом. Таку думку висловили в Північній Кореї.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Спеціальний доповідач ООН з прав людини в Північній Кореї Томас Охеа Кінтана, сказав, що КНДР ніколи раніше не була настільки ізольована від зовнішнього світу - зараз влада ще більш посилила обмеження на пересування і закрила кордони.

"Спеціальний доповідач", який не задовольняється спотворенням нашої реальності, показав пальцем на засоби до існування наших людей і порочний підхід до антиепідемічних заходів, прийнятими нашою державою для того, щоб впоратися з глобальною епідемією. Це злісний наклеп", - заявили в Корейській асоціації досліджень в області прав людини.

За словами Спеціального доповідача ООН з питання прав людини в цій країні Томаса Охеа Кінтани, який виступив на брифінгу в Нью-Йорку, в КНДР "розстрілюють кожного, хто намагається в'їхати в країну або виїхати з неї".

"Крім того, люди не мають доступу до чистої води, засобів санітарії та гігієни ні вдома, ні в школах, ні в лікарнях. Це погіршує ситуацію у сфері охорони здоров'я", - заявив спецдоповідач.

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КНДР ООН Северная Корея
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