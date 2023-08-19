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ООН засудила ракетну атаку Росії по центру Чернігова

Фото: ООН засудила ракетну атаку Росії по центру Чернігова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Організація Об'єднаних Націй засудила російський ракетний удар по центру Чернігова, який стався сьогодні, 19 серпня.

Про це заявила координатор із гуманітарних питань в Україні Деніз Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООН.

"Я вкрай стурбована звісткою про черговий російський удар, нанесений незадовго до цього по центру міста Чернігова на півночі України, внаслідок якого загинули й дістали поранень десятки мирних жителів, зокрема діти", - заявила вона.

За словами представника ООН, ракетний удар по Чернігову - жахливо.

"Це жахливо, атакувати головну площу великого міста вранці, коли люди гуляють, деякі йдуть до церкви, щоб відсвяткувати релігійний день для багатьох українців", - заявила Браун.

Вона наголосила, що засуджує повторювані російські удари по населених пунктах України, які призводять до загибелі людей, масштабних руйнувань і зростання гуманітарних потреб.

"Напади на цивільне населення або цивільні об'єкти суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом. Цьому необхідно покласти край", - додала Браун.

Удар по Чернігову

Нагадаємо, що 19 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Чернігова. Унаслідок цинічної атаки загарбників загинуло семеро людей і ще понад сотня дістала поранення.

Що відомо про наслідки обстрілу Чернігова - у матеріалі РБК-Україна.

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