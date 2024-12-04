ООН запросила майже 50 млрд доларів на допомогу постраждалим у всьому світі

ООН запросила 47 мільярдів доларів допомоги на 2025 рік, щоб допомогти приблизно 190 мільйонам людей, які рятуються від конфліктів та голоду. Однак цьогорічний заклик не профінансовано навіть наполовину, і чиновники побоюються скорочень з боку західних держав, включаючи головного донора - США.

Про це заявив голова Управління з координації гуманітарних питань (УКГВ) ООН Том Флетчер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію УКГВ .

За його словами, ООН сподівається наступного року надати допомогу людям у 32 країнах, включаючи охоплені війною Судан, Сирію, Газу та Україну.

Флетчер заявив, що він не враховує близько 115 мільйонів людей, потреби яких агентство не може реально профінансувати.

"Ми повинні бути повністю зосереджені на наданні допомоги тим, хто її найбільше потребує, і діяти по-справжньому безжально", - сказав він.

ООН скоротила свій запит на 2024 рік до 46 млрд доларів з 56 млрд доларів попереднього року, оскільки апетит донорів згас, але він, як і раніше, профінансований лише на 43%, що є одним із найгірших показників в історії. Вашингтон виділив понад 10 млрд доларів, що становить близько половини отриманих коштів.

Допомога це лише частина загальних витрат ООН, яка протягом багатьох років не могла поповнити свій основний бюджет через несплату країнами внесків.

У той час як новий президент Дональд Трамп зупинив деякі витрати ООН протягом свого першого терміну, він залишив бюджети допомоги ООН незайманими.

Флетчер послався на "розпад наших систем міжнародної солідарності" та закликав до розширення донорської бази.

На запитання щодо впливу Трампа він відповів: "Я не вірю, що в цих урядах, які обираються, немає співчуття".

Одна з проблем полягає в тому, що кризи тепер тривають довше – у середньому 10 років, за даними УКГВ.

Майк Райан, голова управління Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій, заявив, що деякі країни вступають у стан перманентної кризи.

Європейська комісія – виконавчий орган Європейського союзу – та Німеччина є другим та третім донорами бюджетів допомоги ООН цього року.