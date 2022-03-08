ООН запретила персоналу называть "войной" вторжение РФ в Украину

Организация Объединенных Наций по примеру российских властей запретила своим работникам называть агрессию против Украины "войной" или "вторжением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times .

Персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться "беспристрастными". Отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в сети.

"Некоторые конкретные примеры речи, которые можно или нельзя использовать в этот момент. Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "войну" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине", – рекомендуют в письме.

Такой подход коммуникационный отдел объяснил желанием избежать репутационных рисков. Слово "война" относительно агрессии против Украины также запретили употреблять власти РФ. Там вторжение называют "специальной военной операцией".