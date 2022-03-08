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ООН запретила персоналу называть "войной" вторжение РФ в Украину

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Вторник 08 марта 2022 17:21
ООН запретила персоналу называть "войной" вторжение РФ в Украину Фото: Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке (un.org)
Автор: Антон Федорцив

Организация Объединенных Наций по примеру российских властей запретила своим работникам называть агрессию против Украины "войной" или "вторжением".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Irish Times.

Персонал ООН получил электронные письма с правилами коммуникации и обязанностью оставаться "беспристрастными". Отдел коммуникаций организации проинструктировал работников не описывать ситуацию как войну и не добавлять флаг Украины в личные или официальные профили в сети.

"Некоторые конкретные примеры речи, которые можно или нельзя использовать в этот момент. Используйте "конфликт" или "военное наступление", а не "войну" или "вторжение", когда речь идет о ситуации в Украине", – рекомендуют в письме.

Такой подход коммуникационный отдел объяснил желанием избежать репутационных рисков. Слово "война" относительно агрессии против Украины также запретили употреблять власти РФ. Там вторжение называют "специальной военной операцией".

Напомним, что Соединенные Штаты собрались ввести эмбарго на российские энергоносители.

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