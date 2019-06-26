В ООН заинтересовались ролью России в бомбардировках больниц в Сирии

Организация Объединенных Наций (ООН) запросила у России информацию о том, как она использует данные о расположении сирийских больниц. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Подобные вопросы к России возникли в связи с серией авианалетов на сирийские регионы, при которых пострадали, в том числе, медицинские учреждения.

Координатор ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая в Совете безопасности, выразил сомнения в том, что больницы, предоставляющие организации свои координаты, защищены.

С конца апреля российские ВВС и сирийские правительственные силы совершили ряд авианалетов на сирийские провинции Идлиб и Хама.

Официальный Дамаск утверждал, что цель атак - уничтожение объектов джихадистов, но, по информации представителей ООН и Всемирной организации здравоохранения, от бомбардировок пострадали не менее десяти школ и более 23 больниц.

По данным ООН, свыше 150 тысяч человек покинули регионы, спасаясь от боевых действий.

Напомним, 17 июня в Сирии не менее 11 мирных жителей погибли и еще 15 получили ранения в результате обстрела вооруженными бандформированиями селения Эль-Вадихи к югу от Алеппо (360 км от Дамаска).