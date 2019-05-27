В ООН выступают за квоты для женщин на внеочередных выборах Рады

Фото: Оснат Лубрани (un.org.ua)

В ООН заявили, что в течение всей истории Украины женщины в незначительной степени были представлены в Кабмине и Раде

Координатор системы ООН в Украине и одновременно координатор по гуманитарным вопросам в поддержку равного участия женщин в парламентских выборах Оснат Лубрани заявила о необходимости по крайней мере 30-процентной квоты для женщин-кандидатов в избирательных списках партий на внеочередных выборах в Верховную раду Украины. Об этом сообщает представительство ООН в Украине в своем Facebook.

Лубрани выступила в поддержку равного участия женщин во внеочередных выборах в Украине.

"Учитывая предстоящие парламентские выборы, от имени Организации Объединенных Наций, я хотела бы обратить внимание на важность равного участия женщин в выборах и их представительства во следующем созыве Верховной рады. Женщины составляют 54 процента населения Украины, но в течение всей истории они только в незначительной степени были представлены в правительстве и Верховной раде, и никогда не занимали должность президента", - подчеркнула координатор системы ООН в Украине.

Она призвала "проявить политическую волю и отвагу в реализации не менее 30-процентной квоты для женщин-кандидатов в избирательных списках политических партий".

"Я бы хотела апеллировать к обязательствам Украины, в соответствии с Конвенцией ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую она ратифицировала. Статья 4 требует от государства реализовать временные специальные меры, включая квоты, а статья 7 призывает к ликвидации дискриминации в отношении женщин в политической и общественной жизни страны", - отметила Лубрани.

Также координатор заверила, что в ООН готовы сотрудничать с женщинами и мужчинами в Украине для достижения "социальной справедливости и устойчивого развития в стране".

Напомним, в избирательный список партии "Европейская солидарность", кроме Петра Порошенко, могут войти нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

Как писало РБК-Украина, перед досрочными выборами в Верховную раду партия президента Владимира Зеленского провела съезд, на котором было принято решение о том, что партию возглавит Дмитрий Разумков.