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В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о боях в Панджшерском ущелье

Автор: Дмитрий Кузнецов

Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена сообщениями о новых боях в Афганистане, включая провинцию Панджшер. Генсек ООН Антониу Гутерриш призовет международное сообщество к единству ради мира в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана - это продолжение вооруженного конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боев на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они не происходили", - сказал он, комментируя сообщения о столкновениях боевиков радикального движения "Талибан" с отрядами в Панджшерском ущелье.

Дюжаррик отметил, что на виртуальном саммите G7 Гутерриш призовет мировое сообщество к единству ради мира в Афганистане и сохранения в центре внимания интересов афганского народа.

Напомним, в ночь на 23 августа стало известно о планах талибов начать штурм Панджшерского ущелья, где находятся противники радикального движения.

Отметим, "Талибан" выдвинул ультиматум главе сопротивления Ахмаду Масуду и его сторонникам.

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ООНТалибанАфганистан