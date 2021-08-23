В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о боях в Панджшерском ущелье
Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена сообщениями о новых боях в Афганистане, включая провинцию Панджшер. Генсек ООН Антониу Гутерриш призовет международное сообщество к единству ради мира в Афганистане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.
"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана - это продолжение вооруженного конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боев на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они не происходили", - сказал он, комментируя сообщения о столкновениях боевиков радикального движения "Талибан" с отрядами в Панджшерском ущелье.
Дюжаррик отметил, что на виртуальном саммите G7 Гутерриш призовет мировое сообщество к единству ради мира в Афганистане и сохранения в центре внимания интересов афганского народа.
Напомним, в ночь на 23 августа стало известно о планах талибов начать штурм Панджшерского ущелья, где находятся противники радикального движения.
Отметим, "Талибан" выдвинул ультиматум главе сопротивления Ахмаду Масуду и его сторонникам.