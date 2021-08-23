ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о боях в Панджшерском ущелье

Новина українською →
Нью-Йорк, Понедельник 23 августа 2021 21:35
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о боях в Панджшерском ущелье Фото: ООН обеспокоенно сообщениями о боях в Панджшерском ущелье (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена сообщениями о новых боях в Афганистане, включая провинцию Панджшер. Генсек ООН Антониу Гутерриш призовет международное сообщество к единству ради мира в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана - это продолжение вооруженного конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боев на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они не происходили", - сказал он, комментируя сообщения о столкновениях боевиков радикального движения "Талибан" с отрядами в Панджшерском ущелье.

Дюжаррик отметил, что на виртуальном саммите G7 Гутерриш призовет мировое сообщество к единству ради мира в Афганистане и сохранения в центре внимания интересов афганского народа.

Напомним, в ночь на 23 августа стало известно о планах талибов начать штурм Панджшерского ущелья, где находятся противники радикального движения.

Отметим, "Талибан" выдвинул ультиматум главе сопротивления Ахмаду Масуду и его сторонникам.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Талибан Афганистан
NEWS
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
Минировали территории и запускали беспилотник. Боевики на Донбассе три раза нарушили "тишину"
DAILY
Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза
Милан Лелич, Юрий Дощатов Валдис Домбровскис: Сейчас нет консенсуса по дальнейшему расширению Евросоюза