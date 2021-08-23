В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о боях в Панджшерском ущелье

Организация объединенных наций (ООН) обеспокоена сообщениями о новых боях в Афганистане, включая провинцию Панджшер. Генсек ООН Антониу Гутерриш призовет международное сообщество к единству ради мира в Афганистане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика .

"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана - это продолжение вооруженного конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боев на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они не происходили", - сказал он, комментируя сообщения о столкновениях боевиков радикального движения "Талибан" с отрядами в Панджшерском ущелье.

Дюжаррик отметил, что на виртуальном саммите G7 Гутерриш призовет мировое сообщество к единству ради мира в Афганистане и сохранения в центре внимания интересов афганского народа.