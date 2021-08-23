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В ООН висловили стурбованість повідомленнями про бої в Панджшерській ущелині

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Нью-Йорк, Понеділок 23 серпня 2021 21:35
В ООН висловили стурбованість повідомленнями про бої в Панджшерській ущелині Фото: ООН стурбовано повідомленнями про бої в панджшерській ущелині (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Організація об'єднаних Націй (ООН) стурбована повідомленнями про нові бої в Афганістані, включаючи провінцію Панджшер. Генсек ООН Антоніу Гутерріш закличе міжнародну спільноту до єдності заради миру в Афганістані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжаррика.

"Останнє, що потрібно зараз народу Афганістану - це продовження збройного конфлікту. Ми дуже стурбовані впливом триваючих боїв на гуманітарну ситуацію, в якому б місці Афганістану вони не відбувалися", - сказав він, коментуючи повідомлення про зіткнення бойовиків радикального руху "Талібан" із загонами в Панджшерській ущелині.

Дюжаррік зазначив, що на віртуальному саміті G7 Гутерріш закличе світову спільноту до єдності заради миру в Афганістані і збереження в центрі уваги інтересів афганського народу.

Нагадаємо, в ніч на 23 серпня стало відомо про плани талібів почати штурм Панджшерської ущелини, де знаходяться противники радикального руху.

Зазначимо, "Талібан" висунув ультиматум главі опору Ахмаду Масуду і його прихильникам.

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ООН Талібан Афганистан
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