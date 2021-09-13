ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ООН виділить 20 млн доларів на гуманітарні місії в Афганістані

Новость на русском →
Женева, Понеділок 13 вересня 2021 16:59
ООН виділить 20 млн доларів на гуманітарні місії в Афганістані Фото: генсек ООН Антоніу Гутерріш (Fiona Goodall/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Організація об'єднаних Націй (ООН) виділить 20 млн доларів на гуманітарні місії в Афганістані. Представники "Талібану" зобов'язалися сприяти в доставці допомоги тим, хто її потребує.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of India.

За словами генсека ООН Антоніу Гутерріша, таліби, які захопили владу, пообіцяли співпрацювати для забезпечення доставки гуманітарної допомоги народу.

"Народу Афганістану потрібне рятувальне коло. Після десятиліть війни, страждань і відсутності безпеки він, можливо, переживає свій найнебезпечніший час. Настав час, щоб міжнародне співтовариство підтримало його", - заявив він на гуманітарній конференції з Афганістану в Женеві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники афганських сил спеціального призначення, які допомагали американцям залишити країну, почали отримувати погрози від руху "Талібан".

До цього ООН засудила жорстоке поводження "Талібану" з мирними протестувальниками.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Афганистан
NEWS
Київ найближчої години накриє гроза
Київ найближчої години накриє гроза
DAILY
Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сезон карантинів. Коли в Україні посилять обмеження і що зміниться