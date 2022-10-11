В ООН висловили "серйозне занепокоєння" у зв'язку з обстрілами українських міст

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми серйозно стурбовані тим, що деякі з атак, мабуть, були спрямовані на найважливішу громадянську інфраструктуру… що вказує на те, що ці удари, можливо, порушили принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом", - заявила Равіна Шамдасані на прес-конференції у вівторок

В ООН також закликали Російську Федерацію "утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та шкоди громадянській інфраструктурі".