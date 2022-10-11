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В ООН висловили "серйозне занепокоєння" у зв'язку з обстрілами українських міст

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 13:55
В ООН висловили "серйозне занепокоєння" у зв'язку з обстрілами українських міст Фото: в ООН серйозно стурбовані ракетними ударами по Україні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія, можливо, порушила принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом, завдавши смертоносних ударів по Україні 10 жовтня, заявила представник Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми серйозно стурбовані тим, що деякі з атак, мабуть, були спрямовані на найважливішу громадянську інфраструктуру… що вказує на те, що ці удари, можливо, порушили принципи ведення бойових дій згідно з міжнародним гуманітарним правом", - заявила Равіна Шамдасані на прес-конференції у вівторок

В ООН також закликали Російську Федерацію "утриматися від подальшої ескалації та вжити всіх можливих заходів для запобігання жертвам серед цивільного населення та шкоди громадянській інфраструктурі".

Як писало РБК-Україна, президент Росії Володимир Путін віддав наказ про масований ракетний удар по Україні 10 жовтня, щоб залякати населення, а також задобрити свою внутрішню аудиторію.

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