В ООН выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с обстрелами украинских городов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы серьезно обеспокоены тем, что некоторые из атак, по-видимому, были направлены на важнейшую гражданскую инфраструктуру… что указывает на то, что эти удары, возможно, нарушили принципы ведения боевых действий согласно международному гуманитарному праву", - заявила Равина Шамдасани на пресс-конференции во вторник.

В ООН также призвали Российскую Федерацию "воздержаться от дальнейшей эскалации и принять все возможные меры для предотвращения жертв среди гражданского населения и ущерба гражданской инфраструктуре".