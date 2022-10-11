В ООН выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с обстрелами украинских городов
Россия, возможно, нарушила принципы ведения боевых действий согласно международному гуманитарному праву, нанеся смертоносные удары по Украине 10 октября, заявила представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Мы серьезно обеспокоены тем, что некоторые из атак, по-видимому, были направлены на важнейшую гражданскую инфраструктуру… что указывает на то, что эти удары, возможно, нарушили принципы ведения боевых действий согласно международному гуманитарному праву", - заявила Равина Шамдасани на пресс-конференции во вторник.
В ООН также призвали Российскую Федерацию "воздержаться от дальнейшей эскалации и принять все возможные меры для предотвращения жертв среди гражданского населения и ущерба гражданской инфраструктуре".
Как писало РБК-Украина, президент России Владимир Путин отдал приказ о массированном ракетном ударе по Украине 10 октября, чтобы запугать население, а также задобрить свою внутреннюю аудиторию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.