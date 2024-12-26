ООН виплатила українцям 1 млрд гривень на вугілля та дрова: хто має право на гроші

За даними міністерства, у 2024 році вже близько 245,5 тисяч українських домогосподарств отримали фінансову допомогу на 3,4 млрд гривень з усіх джерел фінансування. Зокрема, 2,4 млрд гривень (для 198 тисяч домогосподарств) - з коштів державного бюджету України.

Як зазначили в пресслужбі, розмір додаткових виплат розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він напряму залежить від доходів родини: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на паливо (в межах нормативу) оплачує держбюджет або міжнародні партнери.

"Виплата спрямована на те, щоб підтримати українців з вразливих категорій. Тому додаткова виплата надається громадянам, які отримують житлові субсидії та пільги на придбання твердого палива в зимовий період", - йдеться в повідомленні.

Якщо домогосподарство отримує субсидію або пільгу на придбання твердого пічного палива, то спеціально звертатися нікуди не потрібно. Усю необхідну інформацію для зарахування коштів на картковий рахунок отримувача Пенсійний фонд вже має, додали в пресслужбі.

Постанова уряду

Кабінет міністрів затвердив порядок надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальний сезон. Гроші можуть виплатити до кінця грудня 2024 року.

Надання додаткової підтримки в опалювальному сезоні здійснюється з урахуванням таких норм та граничних показників вартості твердого пічного побутового палива:

1) мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання пільг в опалювальному сезоні 2024/25 року - обсяг твердого палива, яке може виділити 12064500 Ккал тепла (яке орієнтовно можна отримати із 6,22 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50 відсотків або 1,87 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

2) мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання житлових субсидій в опалювальному сезоні 2024/25 року - обсяг твердого палива, яке може виділити 14367096 Ккал тепла на домогосподарство на рік (яке орієнтовно можна отримати із 7,41 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50 відсотків або 2,23 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

3) граничний показник вартості твердого пічного побутового палива для надання додаткової підтримки в опалювальному сезоні 2024/25 року застосовується 0,001239538695 гривні за 1 Ккал;

4) у наступних опалювальних сезонах зазначені граничні показники вартості твердого пічного побутового палива індексуються на коефіцієнт прогнозованої інфляції.