ООН виплатила украинцам 1 млрд гривен на уголь и дрова: кто имеет право на деньги

По данным министерства, в 2024 году уже около 245,5 тысяч украинских домохозяйств получили финансовую помощь на 3,4 млрд гривен из всех источников финансирования. В частности, 2,4 млрд гривен (для 198 тысяч домохозяйств) - из средств государственного бюджета Украины.

Как отметили в пресс-службе, размер дополнительных выплат рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он напрямую зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на топливо (в пределах норматива) оплачивает госбюджет или международные партнеры.

"Выплата направлена на то, чтобы поддержать украинцев из уязвимых категорий. Поэтому дополнительная выплата предоставляется гражданам, которые получают жилищные субсидии и льготы на приобретение твердого топлива в зимний период", - говорится в сообщении.

Если домохозяйство получает субсидию или льготу на приобретение твердого печного топлива, то специально обращаться никуда не нужно. Всю необходимую информацию для зачисления средств на карточный счет получателя Пенсионный фонд уже имеет, добавили в пресс-службе.

Постановление правительства

Кабинет министров утвердил порядок предоставления дополнительной поддержки населению на приобретение твердого печного бытового топлива в отопительный сезон. Деньги могут выплатить до конца декабря 2024 года.

Предоставление дополнительной поддержки в отопительном сезоне осуществляется с учетом таких норм и предельных показателей стоимости твердого печного бытового топлива:

1) минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления льгот в отопительном сезоне 2024/25 года - объем твердого топлива, которое может выделить 12064500 Ккал тепла (которое ориентировочно можно получить из 6,22 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50 процентов или 1,87 тонны каменного угля, представленных на рынке Украины);

2) минимальные нормы обеспечения населения твердым печным бытовым топливом для предоставления жилищных субсидий в отопительном сезоне 2024/25 года - объем твердого топлива, которое может выделить 14367096 Ккал тепла на домохозяйство в год (которое ориентировочно можно получить с 7,41 тонны свежесрубленной древесины с уровнем влажности 50 процентов или 2,23 тонны каменного угля, представленных на рынке Украины);

3) предельный показатель стоимости твердого печного бытового топлива для предоставления дополнительной поддержки в отопительном сезоне 2024/25 года применяется 0,001239538695 гривны за 1 Ккал;

4) в следующих отопительных сезонах указанные предельные показатели стоимости твердого печного бытового топлива индексируются на коэффициент прогнозируемой инфляции.