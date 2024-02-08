UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН вимагає від Росії припинити депортацію українських дітей

Фото: ООН вимагає від Росії припинити депортацію українських дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Комітет ООН з прав дитини закликав Росію припинити насильницьке вивезення дітей з України та забезпечити повернення на Батьківщину тих, кого вже депортували.

Про це йдеться в доповіді комітету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Експерти, з яких складається комітет ООН з прав дитини, у доповіді закликали Росію "покласти край насильницькому переміщенню чи депортації дітей з окупованої української території".

Також вони вимагали від країни-агресора надати інформацію про точну кількість дітей, яких вивезли з України, та забезпечити їхнє швидке повернення додому.

При цьому комітет звинуватив Росію у порушенні Конвенції про права дитини, оскільки вона насильно позбавляє депортованих дітей українського громадянства.

Депортація українських дітей

Варто зауважити, що, за даними України, з початку повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року на територію РФ насильно вивезли приблизно 20 тисяч дітей.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у причетності до депортації українських дітей.

Більш детально про вивезення українських дітей на територію РФ - у матеріалі РБК-Україна.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООНдітиВійна Росії проти України