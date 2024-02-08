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ООН вимагає від Росії припинити депортацію українських дітей

Четвер 08 лютого 2024 18:56
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ООН вимагає від Росії припинити депортацію українських дітей Фото: ООН вимагає від Росії припинити депортацію українських дітей (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Комітет ООН з прав дитини закликав Росію припинити насильницьке вивезення дітей з України та забезпечити повернення на Батьківщину тих, кого вже депортували.

Про це йдеться в доповіді комітету, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Експерти, з яких складається комітет ООН з прав дитини, у доповіді закликали Росію "покласти край насильницькому переміщенню чи депортації дітей з окупованої української території".

Також вони вимагали від країни-агресора надати інформацію про точну кількість дітей, яких вивезли з України, та забезпечити їхнє швидке повернення додому.

При цьому комітет звинуватив Росію у порушенні Конвенції про права дитини, оскільки вона насильно позбавляє депортованих дітей українського громадянства.

Депортація українських дітей

Варто зауважити, що, за даними України, з початку повномасштабного вторгнення росіян у лютому 2022 року на територію РФ насильно вивезли приблизно 20 тисяч дітей.

Минулого року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої за президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у причетності до депортації українських дітей.

Більш детально про вивезення українських дітей на територію РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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ООН діти Війна Росії проти України
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