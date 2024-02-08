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ООН потребовала от России прекратить депортацию украинских детей

Четверг 08 февраля 2024 18:56
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ООН потребовала от России прекратить депортацию украинских детей Фото: ООН потребовала от России прекратить депортацию украинских детей (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Комитет ООН по правам ребенка призвал Россию прекратить насильственно вывозить детей из Украины и обеспечить возвращение на Родину тех, кого уже депортировали.

Об этом сказано в докладе Комитета, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Эксперты, из которых состоит комитет ООН по правам ребенка, в докладе призвали Россию "положить конец насильственному перемещению или депортации детей с оккупированной украинской территории".

Также они потребовали от страны-агрессора предоставить информацию о точном количестве детей, которых вывезли из Украины, и обеспечить их скорейшее возвращение домой.

При этом комитет обвинил Россию в нарушении Конвенции о правах ребенка, поскольку она насильно лишает депортированных детей украинского гражданства.

Депортация украинских детей

Стоит заметить, что по данным Украины, с начала полномасштабного вторжения россиян в феврале 2022 года на территорию РФ насильно вывезли приблизительно 20 тысяч детей.

В прошлом году Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в причастности к депортации украинских детей.

Более детально о вывозе украинских детей на территорию РФ - в материале РБК-Украина.

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ООН діти Война России против Украины
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