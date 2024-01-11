В ООН відзвітували про кількість загиблих цивільних осіб за час війни в Україні

"З 29 грудня ми стали свідками ще однієї ескалації конфлікту: повітряні атаки по всій Україні призвели до збільшення кількості смертей і поранень серед цивільного населення, а також до масштабних збитків і руйнувань будинків, шкіл, лікарень, енергосистем та іншої важливої цивільної інфраструктури", - йдеться в заяві.

Директор з операцій та інформаційно-пропагандистської діяльності Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну додав, що удари завдають особливо важкої шкоди мирному населенню поблизу лінії фронту в Донецькій, Харківській, Херсонській та Запорізькій областях. Також постраждали й громади на території західної частини України та в Києві.

Точна кількість загиблих невідома

З 29 грудня Управління ООН з прав людини вже зафіксувало загибель 125 мирних жителів і поранення понад 550 мирних жителів по всій Україні.

"Таким чином, підтверджене число цивільних осіб, убитих із лютого 2022 року, перевищило 10 200 осіб, включно з 575 дітьми, а число поранених перевищило 19 300 осіб", - додали в ООН.

Зазначимо, що точна кількість загиблих цивільних осіб від російських обстрілів та інших воєнних злочинів невідома. Росія не допускає ООН на тимчасово окуповані території України.

Воєнні злочини росіян в Україні

Нагадаємо, раніше у грудні було зафіксовано на відео використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення в Запорізькій області. В медіа ширилися кадри, на яких росіяни ведуть полонених беззбройних бійців ЗСУ під дулами автоматів у бік українських позицій, та прикриваються ними.

Також нагадаємо, що 6 березня мережу сколихнуло відео, яке опублікували російські окупанти. Загарбники зняли те, як розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні".

Україна передала представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй верифікований відеозапис, на якому зафіксовано використання українських військовополонених у якості "живого щита" на лінії зіткнення. Проте міжнародні інституції проігнорували інформацію.