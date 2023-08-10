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В ООН відреагували на обстріл Запоріжжя: в готелі зупинялись їхні працівники

Фото: гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун (ukraine.un.org)
Автор: Антон Малиновський

В Організації об'єднаних націй відреагували на російський обстріл готелю "Рейкарц" в Запоріжжі та заявили, що їхні співробітники часто використовували це привіщення для підтримки постраждалих внаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гуманітарної координаторки ООН в Україні Деніз Браун.

Вона заявила, що була приголомшена звісткою про обстріл готеля та додала, що "це абсолютно неприпустимо".

"Я зупинялась у цьому готелі щоразу, коли відвідувала Запоріжжя. Моя команда використовує його як базу під час неодноразових поїздок у місто. Це була база ООН для роботи з евакуації цивільних мешканців із комбінату "Азовсталь" у Маріуполі в травні минулого року", - заявила Браун.

Координаторка додала, що кількість невибіркових ударів, через які було пошкоджено цивільну інфраструктуру, загинули та отримали поранення мирні жителі, досягла "неймовірних обсягів". Вона також наголосила, що ці удари є порушенням міжнародного гуманітарного права.

"В ім’я людяності я закликаю Російську Федерацію дотримуватися своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом і негайно припинити невибіркові удари по Україні", - підкреслила Браун.

Обстріл Запоріжжя 10 серпня

Нагадаємо, сьогодні, 10 серпня, ввечері росіяни випустили ракету Іскандер по готелю "Рейкарц" в Запоріжжі.

На місці працюють рятувальні служби, згідно з останньою інформацією, постраждало 16 людей, з яких четверо - діти. Секретар міськради Анатолій Куртєв заявив, що серед поранених є трирічна дівчинка та 14-річний хлопчик.

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