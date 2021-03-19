ООН улучшила прогноз восстановления мировой экономики после коронакризиса

Мировая экономика в 2021 году вырастет на 4,7% - быстрее, чем прогнозировалось в сентябре (4,3%). В 2020 году мировой ВВП сократился на 3,9%.
Об этом говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) за март.
По оценкам экспертов, рост произойдет благодаря более сильному восстановлению в Соединенных Штатах, где прогресс есть в распространении вакцин и принят новый бюджетный стимул в размере 1,9 триллиона долларов.
Однако размер мирового ВВП в 2021 году будет на 10 триллионов долларов меньше, чем он мог бы быть к концу 2021 года, если бы мировая экономка оставалась в допандемическом тренде.
"Неправильное возвращение к режиму жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии - главный риск для наших глобальных перспектив", - говорится в отчете.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабре прошлого года агентство ожидало рост на 5,3%.
Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. МВФ оценивает падение мировой экономики в 2020 году на уровне 3,5%