ООН улучшила прогноз восстановления мировой экономики после коронакризиса

По оценкам экспертов, рост произойдет благодаря более сильному восстановлению в Соединенных Штатах, где прогресс есть в распространении вакцин и принят новый бюджетный стимул в размере 1,9 триллиона долларов.

Однако размер мирового ВВП в 2021 году будет на 10 триллионов долларов меньше, чем он мог бы быть к концу 2021 года, если бы мировая экономка оставалась в допандемическом тренде.

"Неправильное возвращение к режиму жесткой экономии после глубокой и разрушительной рецессии - главный риск для наших глобальных перспектив", - говорится в отчете.