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ООН: под угрозой нехватки воды оказалась половина человечества

НовостиОбщество    19.03.2018 - 22:30
Фото: под угрозой нехватки воды оказалась половина человечества (pixabay.com-Marion)
Фото: под угрозой нехватки воды оказалась половина человечества (pixabay.com-Marion)

На сегодня около 3,6 млрд людей населяют регионы, в которых ежегодно в течение месяца не бывает воды

Человечество все больше ощущает острую нехватку воды. Об этом говорится в ежегодном докладе ЮНЕСКО о ситуации с водными ресурсами, обнародованной в понедельник, 19 марта, в немецком Бонне, передает DW.

По данным авторов доклада, на сегодня около 3,6 млрд людей населяющих регионы, в которых не редкость, что ежегодно в течение месяца или даже дольше не бывает воды.

Указано, что если нынешние тенденции роста численности населения мира, принципов ведения сельского хозяйства и потребления сохранятся и в дальнейшем, то к 2050 году от острой нехватки воды будут страдать около пяти млрд людей.

Не исключено, что вскоре человечество столкнется с военными конфликтами, причиной которых станет борьба за воду, прогнозируется в докладе.

По мнению авторов доклада, выходом из ситуации могло бы стать создание искусственных водно-болотных угодий. Само по себе использование таких решений является достаточно дешевым и надежным способом справиться с проблемой нехватки воды.

Кроме того, благодаря более экономно использованию воды в сельском хозяйстве можно было бы увеличить мировой объем производства продуктов питания на 2%.

Напомним, ранее в ЮНИСЕФ сообщили, что из-за войн и вооруженных конфликтов более 180 миллионов человек лишены доступа к чистой питьевой воде. 

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Теги: ЮНЕСКО, вода
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