ООН: під загрозою нестачі води опинилась половина людства

Людство все більше відчуває гостру нестачу води. Про це йдеться в щорічній доповіді ЮНЕСКО про ситуацію з водними ресурсами, оприлюдненій в понеділок, 19 березня, у німецькому Бонні, передає DW.

За даними авторів доповіді, на сьогодні близько 3,6 млрд людей населяють регіони, в яких не рідкість, що щороку протягом місяця або навіть довше не буває води.

Зазначено, що якщо нинішні тенденції зростання чисельності населення світу, принципів ведення сільського господарства та споживання збережуться і надалі, то до 2050 року від гострої нестачі води будуть страждати близько п'яти млрд людей.

Не виключено, що незабаром людство зіткнеться з військовими конфліктами, причиною яких стане боротьба за воду, що прогнозується в доповіді.

На думку авторів доповіді, виходом із ситуації могло б стати створення штучних водно-болотних угідь. Саме по собі використання таких рішень є досить дешевим і надійним способом впоратися з проблемою нестачі води.

Крім того, завдяки більш економно використання води у сільському господарстві можна було б збільшити світовий обсяг виробництва продуктів харчування на 2%.

Нагадаємо, раніше в ЮНІСЕФ повідомили, що із-за воєн і збройних конфліктів понад 180 мільйонів людей позбавлені доступу до чистої питної води.