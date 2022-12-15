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В ООН сумніваються у розширенні "зернової угоди" на нові порти України

Ілюстративне фото: в ООН сумніваються у розширенні "зернової угоди" на нові порти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В ООН вважають, що найближчим часом навряд чи вдасться досягти домовленостей щодо розширення "зернової угоди" на нові порти України.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

"Я думаю, було б чудово, якби її ("зернову угоду" - ред.) можна було розширити. Чим більше зерна потрапляє у світ, тим краще на наш погляд і з погляду всього світу. Але я не думаю, що це відразу ж стане можливим", - заявив Гріффітс.

Також він додав, що все ще тривають переговори щодо відновлення експорту аміаку з Росії через Чорне море.

Зазначимо, зараз експорт у рамках "зернової угоди" може здійснюватися лише з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний". Але Україна має намір розширити дію угоди на порти "Миколаїв" та "Ольвія" у Миколаївській області.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за 9 місяців війни, незважаючи на будь-які перепони з боку російських агресорів, Україна експортувала 32,2 млн. тонн агропродукції.

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