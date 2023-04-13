ООН спільно з "Метінвестом" створить центри психологічної реабілітації для постраждалих на війні

Гуманітарна ініціатива групи "Метінвест" та глобальний договір ООН в Україні започатковують створення Центрів психологічної реабілітації та підтримки для українців, які постраждали унаслідок війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

Зазначається, що передусім допомогу отримають мирні жителі у регіонах, де працюють підприємства "Метінвест".

Перший центр відкриють у Запоріжжі в липні цього року: "Метінвест" допоможе облаштувати та вмеблювати приміщення для організації центру, а також залучатиме психологів і персонал.

ГД ООН в Україні, у свою чергу, розробить концепцію та програми психологічної допомоги, проведе навчання психологів і персоналу центру та організує його роботу.

"Наше завдання як соціально відповідальної компанії - системно допомагати українцям долати труднощі та біль війни. "Рятуємо життя" спільно з партнерами вже розвиває напрями з протезування військових і цивільних, а також психологічного відновлення жінок і дітей. На часі створення центрів, які допоможуть мирним жителям відновитися та інтегруватися в суспільство. Наш партнер - Глобальний договір ООН в Україні - має значний досвід роботи в цій сфері", - сказав генеральний директор групи Юрій Риженков.

Центр у Запоріжжі стане продовженням проєкту Mental Help, ініційованого Глобальним договором ООН в Україні. Це онлайн-платформа, що надає професійну психологічну допомогу українцям. У Запоріжжі ця ініціатива вперше вийде в офлайн.

"Глобальний договір ООН в Україні та "Рятуємо життя" мають спільну мету - зробити психологічну допомогу доступною для кожного українця. Для нас надзвичайно цінно знайти партнера, який розділяє наші цінності та бажання рухати проєкт далі. Запоріжжя - великий хаб для людей, які відчули на собі наслідки війни. Саме тому ми з командою обрали цю локацію для відкриття першого ком’юніті-центру. Разом ми зможемо надати ще більше якісної допомоги тим, хто її найбільше потребує", - заявила генеральний директор ГД ООН в Україні Тетяна Сахарук.

Нагадаємо, ініціативу "Рятуємо життя" створила група "Метінвест" у координації з Фондом Ріната Ахметова на початку російського вторгнення в Україну.

За рік повномасштабної війни проект допоміг майже 500 тисячам людей на суму 8,4 млн євро.