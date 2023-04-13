ООН совместно с "Метинвестом" создаст центры психологической реабилитации для пострадавших на войне

Гуманитарная инициатива группы "Метинвест" и глобальный договор ООН в Украине положили начало созданию Центров психологической реабилитации и поддержки для украинцев, пострадавших в результате войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Отмечается, что, прежде всего, помощь получат мирные жители в регионах, где работают предприятия "Метинвест".

Первый центр откроют в Запорожье в июле этого года: "Метинвест" поможет обустроить и меблировать помещения для организации центра, а также привлечь психологов и персонал.

ГД ООН в Украине, в свою очередь, разработает концепцию и программы психологической помощи, проведет обучение психологам и персоналу центра и организует его работу.

"Наша задача как социально ответственной компании - системно помогать украинцам преодолевать трудности и боль войны. "Спасаем жизнь" совместно с партнерами уже развивает направления по протезированию военных и гражданских, а также психологического восстановления женщин и детей. Время создания центров, которые помогут мирным жителям восстановиться и интегрироваться в общество. Наш партнер - Глобальный договор ООН в Украине – имеет значительный опыт работы в этой сфере", - сказал генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Центр в Запорожье станет продолжением проекта Mental Help, инициированного Глобальным договором ООН в Украине. Это онлайн-платформа, которая оказывает профессиональную психологическую помощь украинцам. В Запорожье эта инициатива впервые выйдет в офлайн.

"Глобальный договор ООН в Украине и "Спасаем жизнь" имеют общую цель - сделать психологическую помощь доступной каждому украинцу. Для нас чрезвычайно ценно найти партнера, который разделяет наши ценности и желание двигать проект дальше. Запорожье - большой хаб для людей, которые почувствовали на себе последствия войны. Именно поэтому мы с командой выбрали эту локацию для открытия первого коммьюнити-центра. Вместе мы сможем оказать еще больше качественной помощи тем, кто в ней больше всего нуждается", - заявила генеральный директор ГД ООН в Украине Татьяна Сахарук.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

За год полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек на сумму 8,4 млн евро.