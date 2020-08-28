ООН: ситуация с коронавирусом в Ливии становится неконтролируемой

Фото: коронавирус (УНИАН)

Исполняющая обязанности главы Миссии ООН по поддержке в Ливии Стефани Уильямс заявила, что ситуация с коронавирусом в стране выходит из-под контроля. Количество заражений COVID-19 неуклонно растет.

Об этом сообщает Mapexpress.

По словам Уильямс, в Ливии ситуация с коронавирусом выходит из-под контроля особенно на юге страны. Кроме того, Ливия столкнулась с ужасным экономическим кризисом.

"Конфликты теперь грозят центральной Ливии, в частности, региону Сирт, где 130 тысяч мирных жителей находятся в опасности”, - сказала она.

Ранее в среду Правительство национального согласия (УНЗ) премьера Фаиза Сарраджа ввело комендантский час на четыре дня из-за коронавируса на подконтрольных ему территориях страны. После окончания четырех дней закончится 10-дневный частичный комендантский час - с 21:00 (22:00 по киевскому времени) вечера до 06:00 (07:00 соответственно) утра.

Согласно решению УНЗ, введен запрет на религиозные и общественные собрания, массовые мероприятия и использование общественного транспорта. Закрыто много рынков.

Отметим, что в Ливии зафиксировали почти 12 тысяч случаев коронавируса. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли более 200 человек. При этом выздоровели более 1 150 человек.

Напомним, ранее в ООН призвали страны ввести базовый доход для населения во время пандемии.