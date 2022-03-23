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ООН сегодня рассмотрит три резолюции по гуманитарной ситуации в Украине

Фото: ООН сегодня рассмотрит три резолюции по гуманитарной ситуации в Украине (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Сегодня ООН рассмотрит три резолюции по ухудшающейся гуманитарной ситуации в Украине. На такое решение организация пошла после того, как Россия решила призвать к голосованию по резолюции Совета Безопасности, в которой не упоминается ее нападение на Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Генеральная Ассамблея должна начать рассмотрение двух резолюций - одной, поддержанной Украиной и западными странами, в которой ясно говорится, что Россия несет ответственность за эскалацию гуманитарного кризиса, и другой, спонсируемой Южной Африкой, в которой Россия не упоминается.

Совет Безопасности будет голосовать по третьей резолюции, автором которой является Россия и которую многие критикуют за то, что в ней не упоминается ее вторжение в Украину.

Россия отменила голосование по этой резолюции в прошлую пятницу, так как дипломаты предсказывали, что она потерпит подавляющее поражение, поскольку многие воздержались, а голосов "за" было очень мало, в то время как для одобрения требуется не менее девяти, при отсутствии права вето.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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