RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН сьогодні розгляне три резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні

Фото: ООН сьогодні розгляне три резолюції щодо гуманітарної ситуації в Україні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні ООН розгляне три резолюції щодо погіршення гуманітарної ситуації в Україні. На таке рішення організація пішла після того, як Росія вирішила закликати до голосування по резолюції Ради Безпеки, в якій не згадується її напад на Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Генеральна Асамблея повинна почати розгляд двох резолюцій - однієї, підтриманої Україною і західними країнами, в якій ясно говориться, що Росія несе відповідальність за ескалацію гуманітарної кризи, і інший, спонсорованої Південною Африкою, в якій Росія не згадується.

Рада Безпеки голосуватиме за третьою резолюцією, автором якої є Росія і яку багато хто критикує за те, що в ній не згадується її вторгнення в Україну.

Росія скасувала голосування щодо цієї резолюції минулої п'ятниці, оскільки дипломати передбачали, що вона зазнає переважної поразки, оскільки багато хто утримався, а голосів "за" було дуже мало, в той час, як для схвалення потрібно не менше дев'яти, при відсутності права вето.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниООН