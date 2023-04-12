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В ООН розповіли, скільки загинуло мирних жителів через вторгнення РФ в Україну

Фото: ООН назвала кількість загиблих цивільних через війну РФ в Україні (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

З дня повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні загинули майже 8,5 тисячі мирних жителів. Понад 14 тисяч отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення ООН.

Через вторгнення РФ загинуло 8490 мирних жителів, а 14 244 було поранено. Зокрема, у підконтрольних росіянам частинах Донецької та Луганської областей 652 убитих та 2316 поранених особи.

В ООН зазначають, що кількість загиблих цивільних осіб може бути суттєво більшою, оскільки поки що немає достовірної інформації з таких міст, як Маріуполь (де, за заявами української влади, могли загинути понад 20 тисяч мирних жителів), повністю знищеної росіянами під час штурму Попасної, а також Лисичанська та Сєвєродонецька.

Раніше ми писали, окупаційні війська ввечері, 11 квітня обстріляли з РСЗВ місто Очаків Миколаївської області.

Нагадаємо, Росія програла вибори до трьох органів Організації Об'єднаних Націй.

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