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МЗС про наміри Зеленського відвідати ООН: рішення ще не прийнято

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Україна, Субота 14 січня 2023 17:23
МЗС про наміри Зеленського відвідати ООН: рішення ще не прийнято Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (mfa.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Рішення про поїздку президента України Володимира Зеленського до ООН на річницю російського вторгнення ще не прийнято.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Ніколенко розповів, що деякі ЗМІ подали новину про намір Зеленського відвідати ООН в річницю російського вторгнення як підтверджений факт, проте це не так.

"Хочу уточнити: наразі такого рішення не увалено", - заявив речник МЗС.

Він також наголосив, що президент здійснює закордонні поїздки залежно від безпекової ситуації в Україні та інших факторів. Та сказав, що Міністерство закордонних справ буде належним чином тримати громадськість в курсі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський має намір особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні річниці російського вторгнення.

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Володимир Зеленський МИД Украины
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