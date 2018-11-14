ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму в четверг, - МИД

Фото: Сергей Кислица (УНИАН)

Отмечается, что проект документа пользуется поддержкой широкого круга членов ООН

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН завтра, 15 ноября, рассмотрит обновленный проект резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина". Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

В частности, он отметил, что по поручению президента, Украина подготовила проект обновленной "крымской" резолюции.

"В четверг состоится ее рассмотрение в профильном, Третьем комитете Генассамблеи",- отметил Кислица и добавил, что проект документа пользуется поддержкой широкого круга членов ООН - от островных государств к государствам Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.

Он также рассказал, что документ имеет целью "защиту прав и свобод украинских граждан, которые проживают на оккупированном полуострове", а также содержит требования к России относительно выполнения ею как государством-оккупантом обязательств по международному праву.

"После Третьего комитета проект резолюции будет голосоваться на пленарном заседании Генассамблеи. Ориентировочно - в середине декабря. Для его принятия требуется простое большинство среди голосующих государств", - пояснил он.

Как писало РБК-Украина, президент Петр Порошенко поручил дипломатам подготовить новую резолюцию по Крыму к очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Порошенко считает, что новый документ поможет "остановить любые спекуляции относительно статуса Крыма".

Как отметил в комментарии РБК-Украина председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров (БПП), спекуляции, о которых упомянул президент, начались с самого начала незаконной аннексии и продолжаются до сих пор, чтобы легитимизировать ее результаты. По словам политика, спекуляции выстраиваются вокруг заявлений, что крымчане якобы "сами совершили свой выбор" и что их позиция и действия якобы "основанных на основных принципах международных документов".