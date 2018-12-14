В ООН раскритиковали расследование Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

В ООН призывают к международному расследованию

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает недостаточным расследование саудовской стороны по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявила представитель ООН Равина Шамдасани, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агенство "Анадолу".

В ООН призывают к международному расследованию.

"Учитывая, что оппозиционный журналист был убит в генконсульстве королевства на территории другой страны, нельзя считать достаточным расследование этого убийства Саудовской Аравией. Необходимо международное вмешательство, и мы решительно поддерживаем эту идею", - сказала Шамдасани.

Также она добавила, что власти Саудовской Аравии с начала расследования делятся имеющейся информацией с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее сообщалось, что Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.