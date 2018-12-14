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В ООН раскритиковали расследование Саудовской Аравии по делу Хашкаджи

Новости » Политика    14.12.2018 - 16:34
В ООН раскритиковали расследование Саудовской Аравии по делу Хашкаджи
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

В ООН призывают к международному расследованию

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает недостаточным расследование саудовской стороны по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом заявила представитель ООН Равина Шамдасани, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на агенство "Анадолу".

В ООН призывают к международному расследованию.

"Учитывая, что оппозиционный журналист был убит в генконсульстве королевства на территории другой страны, нельзя считать достаточным расследование этого убийства Саудовской Аравией. Необходимо международное вмешательство, и мы решительно поддерживаем эту идею", - сказала Шамдасани.

Также она добавила, что власти Саудовской Аравии с начала расследования делятся имеющейся информацией с Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

Ранее сообщалось, что Турция объявила в розыск двух бывших высокопоставленных чиновников Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве саудовского журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи - экс-замглавы разведки Саудовской Аравии Ахмеда Асири и экс-советника наследного принца Сауда аль-Катани.

РБК-Украина писало, что последние слова убитого в генконсульстве Саудовской Аравии журналиста Washington Post Джамаля Хашкаджи были "Я не могу дышать". 

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Новости Украины Джамаль ХашкаджиТурцияСаудовская АравияООН
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