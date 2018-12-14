В ООН розкритикували розслідування Саудівської Аравії у справі Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

В ООН закликають до міжнародного розслідування

Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає недостатнім розслідування саудівської сторони по справі про вбивство журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це заявила представник ООН Равина Шамдасани, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство "Анадолу".

В ООН закликають до міжнародного розслідування.

"Враховуючи, що опозиційний журналіст був убитий у генконсульстві королівства на території іншої країни, не можна вважати достатнім розслідування цього вбивства Саудівською Аравією. Необхідно міжнародне втручання, і ми рішуче підтримуємо цю ідею", - сказала Шамдасани.

Також вона додала, що влада Саудівської Аравії з початку розслідування діляться наявною інформацією з Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини.

Раніше повідомлялося, що Туреччина оголосила в розшук двох колишніх високопоставлених чиновників Саудівської Аравії, яких підозрюють у вбивстві саудівського журналіста Washington Post Джамаля Хашкаджи - екс-заступник глави розвідки Саудівської Аравії Ахмеда Асірі та екс-радника наслідного принца Сауда аль-Катані.