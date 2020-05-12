ООН просит религиозных лидеров помочь в распространении рекомендаций ВОЗ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал религиозных лидеров помочь правительствам в продвижении карантинных мер, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения для преодоления пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН.

По мнению Гутерриша, религиозные лидеры могут сыграть ключевую роль в поиске решений для борьбы с пандемией.

"Поскольку мы боремся с распространением дезинформации, я прошу религиозных лидеров использовать ваши коммуникационные возможности для поддержки правительств в продвижении рекомендуемых ВОЗ мер общественного здравоохранения - от физического дистанцирования до хорошей гигиены - и обеспечения того, чтобы во время религиозных собраний, в том числе поклонений, религиозных и похоронных церемоний, соблюдались эти меры", - заявил генсек ООН.

Он также призвал религиозных лидеров "активно оспаривать неточные и неверные данные" о вирусе. Гутерриш также отметил необходимость пропаганды ненасилия и непринятия ксенофобии, расизма и всех форм нетерпимости, которые имеют место быть во время пандемии.

Ранее Антониу Гутерриш заявил, что пандемия сопровождается серьезным ростом ксенофобии и другими подобными настроениями. В частности, мигрантов и беженцев обвиняют в распространении коронавируса.

Также в ООН заявляли, что ситуация с коронавирусом в мире может вызвать рост случаев гендерного насилия, а сама пандемия "стремительно превращается в кризис в области прав человека".