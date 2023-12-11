UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ООН просить грошей на гуманітарні потреби в Україні в очікуванні посилення війни

Фото: Війна в Україні розгориться з новою силою, прогнозує ООН
Автор: Олександр Білоус

Організація об'єднаних націй звернулася із закликом виділити 46 млрд доларів на 2024 рік для допомоги мільйонам людей, які постраждали від гуманітарних криз по всьому світу, зокрема на палестинських територіях, у Судані та Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У своєму Глобальному гуманітарному огляді на 2024 рік Управління ООН з координації гуманітарних питань (УКГВ) заявило, що майже 300 мільйонам людей буде потрібна гуманітарна допомога наступного року через конфлікти, кліматичні надзвичайні ситуації та економічні чинники.

Сюди входять 74,1 мільйона людей у Східній та Південній Африці, значна частина яких постраждала від кризи в Судані, заявив голова ООН з надання допомоги Мартін Гріффітс.

Гуманітарна система стикається із серйозною кризою фінансування: минулого року було профінансовано трохи більше однієї третини з 57 млрд доларів, необхідних для надання допомоги, повідомило УКГВ у своїй щорічній оцінці глобальних гуманітарних потреб.

Гріффітс назвав це "найбільшим дефіцитом фінансування за останні роки". Він сказав, що було важко зменшити заклик до 2024 року та забезпечити, щоб агентства з надання допомоги були "реалістичними, цілеспрямованими та тверезими" при оцінці потреб.

За його совами, Близький Схід загалом, а також Газа та Західний Берег, ймовірно, стануть зоною найбільшої потреби.

"Але Україна переживає відчайдушні часи та війну, яка відновиться на повну силу наступного року. Це вимагатиме багато уваги", - сказав він.

Біженці з України

За даними ООН, наприкінці 2022 року 5,7 млн українців вихали до сусідніх країн, що створило найшвидшу кризу переміщення та одну з найбільших з часів Другої світової війни.

 За даними Центру моніторингу внутрішніх переміщень, російське вторгнення в Україну спровокувало переміщення 16,9 млн осіб - "найвищий показник, що будь-коли зареєстрований для будь-якої країни".

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН