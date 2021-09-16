ООН проигнорировала Крымскую платформу по политическим мотивам, - Кулеба

Организация Объединенных Наций (ООН) проигнорировала саммит Крымской платформы 23 августа. Причиной стали исключительно политические мотивы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Дмитрия Кулебы во время брифинге в четверг.
"Отмечу лишь один негативный момент в контексте нашего участия в ООН - это то, что эта орнанизация проигнорировала саммит Крымской платформы и не была на нем представлена", - сказал Кулеба.
По его словам, это произошло абсолютно по политическим мотивам.
"И мы будем говорить с руководством организации о недопустимости такого отношения, ведь ключевой задачей ООН является именно поддержание мира и безопасности", - добавил глава украинской дипломатии.
Ранее сообщалось, что Украина планирует на Генассамблее ООН созвать дебаты по ситуации в Крыму и на Донбассе.