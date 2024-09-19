Взимку в Україні не буде світла до 18 години на добу: прогноз ООН

За словами експертів ММПЛУ, цієї зими українцям слід очікувати відключення електроенергії тривалістю від чотирьох до 18 години на добу.

"Є розумні підстави вважати, що численні аспекти військової кампанії щодо пошкодження або знищення громадянської інфраструктури України з виробництва та передачі електроенергії та тепла порушують основоположні принципи міжнародного гуманітарного права", - йдеться у доповіді.

ММПЛУ повідомила, що відвідала сім електростанцій, які були пошкоджені або зруйновані внаслідок атак, а також 28 населених пунктів, які постраждали від ударів.

ММПЛУ заявила, що атаки становлять загрозу для водопостачання України, каналізації та санітарії, опалення та гарячого водопостачання, громадської охорони здоров'я, освіти та економіки загалом.

У доповіді наголошується на особливій проблемі міських районів, де більшість будинків підключені до централізованих систем опалення та гарячого водопостачання. У звіті йдеться про те, що майже 95% мешканців Києва користуються централізованими системами опалення підвалів, для подачі тепла на верхні поверхи будівлі потрібні електричні насоси.

"Без аварійного електропостачання мільйони міських мешканців можуть залишитися без тепла", - йдеться у повідомленні.

У звіті також йдеться, що влітку 2024 року проблеми, пов'язані з енергетикою, були другою за частотою причиною, через яку українці залишали країну.

Атаки на енергетику

Під час свого вторгнення Росія випустила сотні ракет та безпілотників по українських об'єктах із виробництва, передачі та розподілу електроенергії. Перша велика хвиля ударів припала на осінь та зиму 2022 року, через кілька місяців після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Удари тривали протягом усієї війни, хоча з березня Москва помітно активізувала свою кампанію.

Кожна хвиля ударів залишала українські міста без електрики на кілька годин поспіль протягом кількох тижнів.

Місія зосередила свою доповідь на дев'яти хвилях ударів у період із березня по серпень 2024 року.

Київ заявляє, що напад на його енергетичну систему є воєнним злочином, а Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт чотирьох російських чиновників та військових за бомбардування цивільної енергетичної інфраструктури.