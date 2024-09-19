Зимой в Украине не будет света до 18 часов в сутки: прогноз ООН

По словам экспертов ММПЧУ, этой зимой украинцам следует ожидать отключений электроэнергии продолжительностью от четырех до 18 часов в сутки.

"Есть разумные основания полагать, что многочисленные аспекты военной кампании по повреждению или уничтожению гражданской инфраструктуры Украины по производству и передаче электроэнергии и тепла нарушают основополагающие принципы международного гуманитарного права", - говорится в докладе.

ММПЧУ сообщила, что посетила семь электростанций, которые были повреждены или разрушены в результате атак, а также 28 населенных пунктов, пострадавших от ударов.

ММПЧУ заявила, что атаки представляют угрозу для водоснабжения Украины, канализации и санитарии, отопления и горячего водоснабжения, общественного здравоохранения, образования и экономики в целом.

В докладе подчеркивается особая проблема городских районов, где большинство домов подключены к централизованным системам отопления и горячего водоснабжения. В отчете говорится, что почти 95% жителей Киева пользуются централизованными системами отопления подвалов, для подачи тепла на верхние этажи здания требуются электрические насосы.

"Без аварийного электроснабжения миллионы городских жителей могут остаться без тепла", - говорится в сообщении.

В отчете также говорится, что летом 2024 года проблемы, связанные с энергетикой, были второй по частоте причиной, по которой украинцы покидали страну.

Атаки на энергетику

В ходе своего вторжения Россия выпустила сотни ракет и беспилотников по украинским объектам по производству, передаче и распределению электроэнергии. Первая большая волна ударов пришлась на осень и зиму 2022 года, через несколько месяцев после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Удары продолжались на протяжении всей войны, хотя с марта Москва заметно активизировала свою кампанию.

Каждая волна ударов оставляла украинские города без электричества на несколько часов подряд в течение нескольких недель.

Миссия сосредоточила свой доклад на девяти волнах ударов в период с марта по август 2024 года.

Киев заявляет, что нападение на его энергетическую систему является военным преступлением, а Международный уголовный суд выдал ордера на арест четырех российских чиновников и военных за бомбардировку гражданской энергетической инфраструктуры.