В ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства
Світові витрати на імпорт продовольства 2022 року зростуть на 10% до рекордних 1,94 трлн доларів. Це чинитиме тиск на найбідніші країни світу, які, ймовірно, змогли купити значно менші обсяги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).
За даними ФАО, зростання непропорційно сильно впливає на економічно вразливі країни, і очікується, що це продовжиться наступного року, навіть незважаючи на те, що загальна ситуація із пропозицією сільськогосподарської продукції трохи покращиться.
"Це тривожні ознаки з погляду продовольчої безпеки", - йдеться у прогнозі.
У ФАО зазначили, що обсяги імпорту продовольства в країнах з низьким доходом скоротяться на 10%, оскільки їх витрати за імпорт продовольства за рік практично не змінилися, що вказує на проблеми з доступністю, що зростають.
"Імпортери стикаються з труднощами при фінансуванні зростаючих міжнародних витрат, що може означати кінець їхньої стійкості до вищих міжнародних цін", - йдеться у прогнозі ФАО.
Світові ціни на продовольство підскочили до рекордного рівня у березні після того, як Росія вторглася до України, яка є ключовим виробником зернових та олійних культур. І хоча з того часу ціни дещо знизилися, вони залишаються вищими за минулорічні рівні.