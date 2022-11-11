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В ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства

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Рим, П'ятниця 11 листопада 2022 12:27
В ООН прогнозують рекордне зростання світових витрат на імпорт продовольства Фото: Продовольча безпека опинилася під загрозою (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Світові витрати на імпорт продовольства 2022 року зростуть на 10% до рекордних 1,94 трлн доларів. Це чинитиме тиск на найбідніші країни світу, які, ймовірно, змогли купити значно менші обсяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

За даними ФАО, зростання непропорційно сильно впливає на економічно вразливі країни, і очікується, що це продовжиться наступного року, навіть незважаючи на те, що загальна ситуація із пропозицією сільськогосподарської продукції трохи покращиться.

"Це тривожні ознаки з погляду продовольчої безпеки", - йдеться у прогнозі.

У ФАО зазначили, що обсяги імпорту продовольства в країнах з низьким доходом скоротяться на 10%, оскільки їх витрати за імпорт продовольства за рік практично не змінилися, що вказує на проблеми з доступністю, що зростають.

"Імпортери стикаються з труднощами при фінансуванні зростаючих міжнародних витрат, що може означати кінець їхньої стійкості до вищих міжнародних цін", - йдеться у прогнозі ФАО.

Світові ціни на продовольство підскочили до рекордного рівня у березні після того, як Росія вторглася до України, яка є ключовим виробником зернових та олійних культур. І хоча з того часу ціни дещо знизилися, вони залишаються вищими за минулорічні рівні.

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ООН Ціни на продукти
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