ua ru
Пт, 11 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В ООН прогнозируют рекордный рост мировых затрат на импорт продовольствия

Новина українською →
Рим, Пятница 11 ноября 2022 12:27
В ООН прогнозируют рекордный рост мировых затрат на импорт продовольствия Фото: Продовольственная безопасность оказалась под угрозой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые расходы на импорт продовольствия 2022 году вырастут на 10% до рекордных 1,94 трлн долларов. Это окажет давление на беднейшие страны мира, которые, вероятно, смогли купить значительно меньшие объемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По данным ФАО, рост непропорционально сильно влияет на экономически уязвимые страны, и ожидается, что это продолжится в следующем году, даже несмотря на то, что общая ситуация с предложением сельскохозяйственной продукции немного улучшится.

"Это тревожные признаки с точки зрения продовольственной безопасности", - говорится в прогнозе.

В ФАО отметили, что объемы импорта продовольствия в странах с низким доходом сократятся на 10%, поскольку их расходы за импорт продовольствия за год практически не изменились, что указывает на растущие проблемы с доступностью.

"Импортеры сталкиваются с трудностями при финансировании растущих международных расходов, что может означать конец их устойчивости к более высоким международным ценам", - говорится в прогнозе ФАО.

Мировые цены на продовольствие подскочили до рекордного уровня в марте после того, как Россия вторглась в Украину, которая является ключевым производителе зерновых и масличных культур. И хотя с тех пор цены несколько снизились, они остаются выше прошлогодних уровней.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Цены на продукты
NEWS
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
Минус 710 оккупантов, десяток танков и вертолет: новые потери России
DAILY
ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше
Юлия Акимовакорреспондент ВСУ подходят к Херсону, россияне бегут за Днепр. Что происходит на юге и чего ждать дальше