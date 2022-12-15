В ООН прогнозують погіршення гуманітарної ситуації через удари по інфраструктурі України

Подальші російські атаки на українську інфраструктуру можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та міграції населення.

Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.