В ООН прогнозують погіршення гуманітарної ситуації через удари по інфраструктурі України

Подальші російські атаки на українську інфраструктуру можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та міграції населення.
Про це заявив верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
У своєму виступі перед Радою з прав людини після поїздки в Україну Тюрк заявив, що російські удари зазнають мільйонів людей до "крайніх заходів".
"Нові ракетні удари можуть призвести до подальшого серйозного погіршення гуманітарної ситуації та викликати нові переміщення", - сказав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тлі проблем з енергопостачанням, спричинених обстрілами Росії, лише 7% громадян України думають про те, щоб тимчасово змінити місце проживання.
За даними уповноваженого ВР з прав людини Дмитра Лубинця, майже 8 мільйонів громадян, що становить 20% від фактичного населення України, виїхало за кордон під час війни.
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