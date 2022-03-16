ООН прогнозирует обеднение 90% украинцев в случае затяжной войны

До 90% украинцев могут столкнуться с бедностью и крайней экономической уязвимостью, если война затянется в течение следующего года. По оценке Программы развития ООН (ПРООН), война сведет на нет два десятилетия экономических достижений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Ахим Штайнер, администратор ПРООН, сказал, что его агентство работает с киевским правительством, чтобы избежать наихудшего сценария коллапса экономики. Программа направлена на предоставление денежных переводов семьям на покупку продуктов питания, чтобы выжить, и удержать их от бегства, поддерживая основные услуги.

"Если конфликт будет затяжным, если он будет продолжаться, мы увидим очень значительный рост уровня бедности", - сказал Штайнер агентству Reuters.

"Очевидно, что крайним концом сценария является крах экономики в целом. И это может в конечном итоге привести к тому, что до 90% людей либо окажутся за чертой бедности, либо подвергнутся высокому риску (бедности)", - сказал он в своем докладе.

Черта бедности обычно определяется как покупательная способность от 5,50 до 13 долларов на человека в день, добавил он. По его словам, до того, как Россия начала свое вторжение 24 февраля, примерно 2% украинцев жили ниже отметки в 5,50 доллара.

"По нашим оценкам, до 18 лет развития Украины могут быть просто сведены на нет в течение 12-18 месяцев", - сказал Штайнер.