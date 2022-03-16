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ООН прогнозує збіднення 90% українців у разі затяжної війни

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Україна, Середа 16 березня 2022 08:18
ООН прогнозує збіднення 90% українців у разі затяжної війни Фото: війна Росії проти України може викликати крайню бідність 90% населення (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

До 90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться протягом наступного року. За оцінкою Програми Розвитку ООН (ПРООН), війна зведе нанівець два десятиліття економічних досягнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН, сказав, що його агентство працює з Київським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на покупку продуктів харчування, щоб вижити, і утримати їх від втечі, підтримуючи основні послуги.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він буде продовжуватися, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності", - сказав Штайнер агентству Reuters.

"Очевидно, що крайнім кінцем сценарію є крах економіки в цілому. І це може в кінцевому підсумку призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або піддадуться високому ризику (бідності)", - сказав він у своїй доповіді.

Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину в день, додав він. За його словами, до того, як Росія почала своє вторгнення 24 лютого, приблизно 2% українців жили нижче позначки в 5,50 долара.

"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", - сказав Штайнер.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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