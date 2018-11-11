В ООН закликають зупинити сутички в Ємені

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Комісар ООН закликає всі сторони дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права

Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет закликала вжити термінових заходів для припинення конфлікту в Ємені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.

Бачелет закликає зробити все можливе для того, щоб зупинити страждання мирного населення.

"Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії, бойовики з руху "Ансаруллах" повинні зробити все можливе для припинення страждань мирного населення", - заявила верховний комісар ООН з прав людини.

Також вона підкреслила, що ситуація в районі порту Ходейда дуже сильно напружена через активізацію бойових дій. Бачелет закликає сторони конфлікту дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

Крім цього, вона нагадала, що в районах Худейда, Саду і Сану з 31 жовтня було нанесено щонайменше 110 авіаударів.

Нагадаємо, держсекретар США закликав коаліцію зупинити авіанальоти в Ємені. Він зазначив, що повстанці-хуситы, підтримувані Іраном, повинні припинити завдавати ракетні удари по Саудівської Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам.