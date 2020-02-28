ООН призывает немедленно прекратить эскалацию в Сирии

В генеральном секретариате ООН отреагировали на обострение ситуации в Сирии, вследствие чего в Идлибе погибли 29 турецки военных. Об этом говорится в заявлении ООН.

Отмечается, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш "призывает к немедленному прекращению огня", а также он выразил "особую обеспокоенность в связи с риском для гражданских лиц из-за усиления военных действий".

"Без срочных действий риск еще большей эскалации возрастает с каждым часом. Генеральный секретарь вновь заявляет, что военного решения сирийского конфликта не существует. Единственным устойчивым решением является политический процесс при содействии ООН", - говорится в заявлении.

ООН призывает стороны конфликта придерживаться резолюции по Сирии Совета Безопасности от 2015 года.

Напомним, число погибших турецких солдат от авиаудара режима Башара Асада в сирийском Идлибе, увеличилось до 29. Еще 36 человек получили ранения. Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после авиаудара провел консультацию по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.